«Effrayant» : Le nouveau danger qui menace le XV de France !

Battu sur le fil en Angleterre, le XV de France n'a plus le choix. Pour remporter le Tournoi des VI Nations, il faudra réaliser un sans-faute et donc s'imposer notamment en Irlande, le principal défi qui attend les hommes de Fabien Galthié. D'autant plus que le XV du Trèfle peut compter sur un nouveau phénomène avec son ouvreur Sam Prendergast.

Après sa très large victoire contre le Pays de Galles (43-0) en ouverture du Tournoi des VI Nations, le XV de France a toutefois dit adieu au Grand Chelem la semaine suivant en s'inclinant sur le fil contre l'Angleterre (25-26). Désormais, l'objectif des Bleus sera de remporter le Tournoi. Mais pour cela, il faudra remporter les trois derniers matches. Imaginer le XV de France s'imposer en Italie et contre l'Ecosse au Stade de France n'a rien d'irréaliste bien évidemment. Mais c'est bien le déplacement en Irlande qui risque d'être déterminant. D'autant plus que le XV du Trèfle tient un nouveau phénomène : Sam Prendergast. Du haut de ses 21 ans, l'ouvreur du Leinster a même impressionné la légende irlandaise Ronan O’Gara après la victoire contre l'Ecosse (33-18). Une nouvelle menace pour le XV de France.

Sam Prendergast, le nouveau crack irlandais

« Il était vraiment très bon, c'est effrayant de penser qu'il n'a que 21 ans. Peut-être que c'est la façon dont les joueurs évoluent et que les jeunes joueurs se sentent un peu plus à l'aise. Il n'a pas montré de nervosité. Il a montré très peu - je suppose - de respect pour un match à l'extérieur et il a semblé très, très à l'aise. Si c'est ce qu'il fait à 21 ans, imaginez ce qu'il fera à 25 et 26 ans. Nous avons un très bon espoir entre les mains », confie-t-il au micro de la BBC avant de poursuivre.

«C'est effrayant de penser qu'il n'a que 21 ans»

« Avec l'environnement dans lequel il se trouve, il sera tenu en haleine parce qu'il sait que Jack Crowley le harcèle, qu'il sait que gagner est devenu une habitude et que si l'on veut atteindre les standards, il faut être vraiment bon. Être dans l'équipe d'Irlande ne leur suffit plus, ils veulent être l'homme du match, ils veulent que leurs pairs parlent d'eux », ajoute Ronan O’Gara.