Mbappé, l'humiliation qui fait le buzz !

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est entré dans la cour des grands. Le capitaine de l'équipe de France a rejoint une équipe championne d'Europe et d'Espagne en titre. Le niveau technique est forcément élevé. Au point où un gardien remplaçant a eu la justesse technique et l'audace de lui glisser un petit pont à l'entraînement. Et bien évidemment, c'était filmé.

Kylian Mbappé s'est par le passé distingué pendant les entraînements du PSG ou de l'équipe de France pour ses moqueries envers ses coéquipiers. On se souvient notamment d'un épisode pendant la Coupe du monde 2022 au cours duquel il n'avait pas raté Matteo Guendouzi au moment d'une frappe du milieu de terrain de la Lazio : « Tu tires avec la peur ».

😂 Mbappé se mange un petit pont par Súnico, le Français se fait chahuter !



🎥 @benfeerr / @brazaaa7 pic.twitter.com/eXpo3La8J4 — Le Journal du Real (@lejournaldureal) February 18, 2025

Un Toro dévastateur pour Kylian Mbappé

Arrivé libre de tout contrat au Real Madrid à la dernière intersaison, Kylian Mbappé a rejoint une constellation de stars aux côtés de Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Luka Modric ou encore Federico Valverde pour ne citer qu'eux. Au cours d'un Toro à l'entraînement, le numéro 9 du Real Madrid n'est pas ressorti indemne du cercle...

Petit pont d'un gardien remplaçant

En effet, comme l'a démontré une vidéo publiée par Ben Fernandes Santos, qui collabore avec AS comme RMC Sport le souligne, Kylian Mbappé a été remis à sa place par Guille Sunico. Le gardien de but de 21 ans a effectué un petit pont à Mbappé pendant le Toro. Il n'en fallait pas plus pour plonger le reste des participants dans un moment d'euphorie et de rire, et particulièrement Vinicius Jr ainsi que David Alaba.