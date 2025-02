PSG : La catastrophe annoncée en direct !

La rédaction

Malgré sa belle dynamique et une qualification presque assurée face à Brest, le PSG ne convainc pas tout le monde. Stephen Brun, au micro du Super Moscato Show, estime que Paris n’a pas le niveau pour rivaliser avec les cadors européens comme Liverpool ou Barcelone et prédit une élimination rapide en Ligue des champions.

Le PSG est en grande forme ces derniers temps et aborde son match de ce mercredi en pleine confiance. Les Parisiens reçoivent Brest pour le match retour des 16es de finale de la Ligue des champions et abordent cette rencontre sereinement après leur victoire 3-0 à l’aller. Mais cette forme actuelle ne rassure pas tout le monde…

« Le PSG a des lacunes »

Stephen Brun s’est exprimé sur la suite de la compétition pour le PSG : « En fait, j’ai des doutes sur ce Paris Saint-Germain-là face aux grandes équipes, et Barcelone et Liverpool figurent peut-être parmi les meilleures équipes d’Europe actuellement, avec déjà plus de 100 buts inscrits. Et ce PSG-là présente encore certaines lacunes. »

Le PSG déjà éliminé de la Ligue des champions ?

Pour l’ancien basketteur professionnel, le PSG n’ira pas au bout en Ligue des champions, et ce malgré la bonne forme d’Ousmane Dembélé. « Cette équipe du PSG, même avec Ousmane Dembélé, n’est pas favorite en Ligue des champions. Ils n’atteindront pas le dernier carré, le niveau est trop élevé. »