Pierre Ménès : Le scandale homophobe qui ne passe pas

La rédaction

Pierre Ménès a réagi à la polémique entourant Sandrine Rousseau et son apparition aux côtés de Rachid Zeroual en tribune au Vélodrome. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant de Canal+ a qualifié cette controverse de « grotesque ». Le collectif Rouge Direct a d’ailleurs reproché à Sandrine Rousseau cette photo avec le chef des ultras marseillais South Winners.

Sandrine Rousseau s’est affichée, ce samedi, aux côtés de Rachid Zeroual dans les tribunes du stade Vélodrome lors du match opposant l’OM et l’ASSE. Une photo publiée sur le réseau Bluesky de la députée et qui a créé une vive polémique. Le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans les stades de Ligue 1, reproche à l’élue de s’afficher avec un groupe qui partage des chants homophobes durant la rencontre.

Bennacer - OM : C'est terminé, il va prendre la porte ?

➡️ https://t.co/ZZ8teYDx8n pic.twitter.com/0VjBvpZ8wh — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

« C’est grotesque »

Pierre Ménès s’est exprimé sur sa chaîne YouTube à ce sujet : « C’est grotesque. Deux personnages qui ne m’intéressent pas beaucoup. Je ne vois pas bien le coup de pub que ça peut apporter à l’un comme à l’autre. Mais en termes de masculinité toxique, je pense que la tribune des South Winners doit être quelque chose de coquet. »

« Je ne savais pas qui c’était »

Pour rappel, le collectif Rouge Direct avait expliqué dans un communiqué son désaccord avec Sandrine Rousseau, l’accusant de s’afficher publiquement avec le chef des ultras marseillais South Winners. Ce à quoi la députée a répondu à L’Équipe : « Je ne savais pas qui c'était. On m'a fait comprendre que c'était un honneur, car c'est une figure du Vélodrome. Je me suis toujours battue contre l'homophobie et la transphobie. »