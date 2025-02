OM: Un scandale homophobe éclate !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une photo qui dérange. Présente au Vélodrome samedi pour assister à la rencontre entre l'OM et l'ASSE, la députée écologique Sandrine Rousseau a posé dans le virage au côté de Rachid Zeroual, dont certains propos ont heurté le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans les stades de Ligue 1. Critiquée, l'économiste a tenu à répondre à cette polémique.

Sandrine Rousseau est au cœur d’une nouvelle polémique ! Cela fait suite à une photo publiée sur le réseau social Bluesky dans laquelle elle s’affiche au côté de Rachid Zeroual, leader des South Winners, ce samedi. La députée écologique a même pris place dans le virage pour encourager l’OM face à l’ASSE. Sauf que le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l'homophobie dans les stades de Ligue 1, a signalé des chants homophobes durant la rencontre.

Le coup de gueule d'un collectif

« Elle s'affiche avec Rachid Zeroual, chef des ultras marseillais South Winners, qui déclarait récemment à France Bleu Provence à propos de ces chants homophobes : ''Il n'y a rien d'homophobe ! Il n'y a jamais de chasse aux homosexuels après les matches ! On ne se lève pas le matin en se disant : ''Tiens, je vais faire la guerre aux homosexuels !'' Les chants restent des chants. Il faut arrêter d'exagérer.'' » a indiqué le collectif dans un communiqué.

Rousseau se défend

Tout en condamnant les chants homophobes, Rousseau s’est défendue face à ces accusations. « Je ne savais pas qui c'était, reconnaît l'élue écologiste. On m'a fait comprendre que c'était un honneur car c'est une figure du Vélodrome.Je me suis toujours battue contre l'homophobie et la transphobie. Deux heures avant le match, j'ai d'ailleurs rencontré Maho Bah-Villemagne, le premier boxeur transgenre admis par la Fédération française, et on a convenu d'organiser un colloque à l'Assemblée nationale sur la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans le sport pendant le mois des fiertés, en juin » a confié la députée de Paris dans des propos rapportés par L’Equipe.