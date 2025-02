L’annonce fracassante sur RMC, Daniel Riolo va s’en aller !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo, figure emblématique de RMC, a annoncé son départ de la ville de Paris au cours d’une intervention dans l'émission Estelle Midi. Critiquant la gestion d'Anne Hidalgo, le journaliste sportif connu pour ses sorties fracassantes dans l’After Foot déplore une ville devenue inhospitalière pour les résidents permanents, justifiant son futur déménagement.

Journaliste star de RMC, Daniel Riolo est présent chaque soir à l’antenne et n'éprouve aucune difficulté à se déplacer jusqu’au plateau de l’After Foot, situé dans les locaux de la radio à Paris, lui qui habite dans la capitale. Cependant, cela va changer dans un avenir proche puisque Daniel Riolo a révélé ce mardi midi qu’il quitterait bientôt la ville de Paris.

Daniel Riolo annonce son déménagement

Présent dans l’émission Estelle Midi ce mardi sur RMC, Daniel Riolo a profité d’un débat sur l’attractivité de la ville de Paris pour annoncer qu’il allait déménager. « Oui, je l’avais dit déjà en rigolant au moment de la dernière élection, ça avait fait plaisir à Ian Brossat (sénateur de Paris et porte-parole du PCF) qui voulait absolument que je quitte Paris, sa ville, évidemment… Oui, c’est devenu trop compliqué. Tout est devenu trop compliqué », a déploré le journaliste de RMC.

Anne Hidalgo jugée responsable

« Objectivement, c’est quand même une ville absolument magnifique, donc ça ne m’étonne pas que les touristes viennent. Mais le touriste, c’est quelqu’un qui vient, qui reste deux ou trois jours, il va dans le centre, il se balade, il regarde, ça lui plaît, il en garde un bon souvenir et il s’en va, poursuit Daniel Riolo. Nous les habitants, faut qu’on y reste. Et la plupart vous diront que ce qu’ils aiment, ce que j’aimais en tout cas dans toutes mes années parisiennes, c’est la vie de quartier. Paris c’est ça, une succession de petits quartiers, de petits villages. »

Pour justifier ses envies d’ailleurs, Daniel Riolo pointe du doigt la maire de Paris : « Le problème c’est qu'on ne peut plus se déplacer, car elle (Anne Hidalgo) ne veut plus la moindre voiture, tout est devenu compliqué, qu’elle nous chasse car elle a absolument tout augmenté : les taxes, le stationnement… Moi, j’aurais bien aimé me déplacer à vélo mais ce n'est pas très bien organisé encore. Les familles, on n’en parle même pas. Elle a empêché les gens qui voulaient faire venir leurs parents, je sais qu’à un moment ça a bloqué, mes parents ne pouvaient plus venir me voir. C’était plus possible car ils ne pouvaient plus se garer dans le quartier, elle a cassé plein de liens qu’on avait avec la ville et la façon dont on avait envie de vivre. On a l’impression qu’elle visait une seule population, ses électeurs qu’elle devait contenter et qui continuent de trouver formidable tout ce qu’elle a fait. Donc elle en a exclu d’autres de fait, et comme en plus énormément de choses ont augmenté, on est obligé de se barrer. » Daniel Riolo devrait donc augmenter son temps de trajet pour ses interventions dans l’After Foot, ou bien réaliser l’émission depuis son futur domicile.