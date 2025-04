L’OM annonce une séparation lunaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Vous n’allez pas voir votre famille ». Roberto De Zerbi aurait tenu un discours de cette nature à ses joueurs dans la journée de lundi après un confinement imprévu au centre Robert Louis-Dreyfus dans la foulée de la dernière défaite de l’Olympique de Marseille à Reims (3-1) samedi dernier. Une annonce que personne n’a vu venir et qui a quelque peu désorienté les joueurs selon un proche en particulier.

L’Olympique de Marseille traverse une période sportive plus que délicate avec une série de quatre défaites en cinq matchs. La défaite face à Reims (3-1), qui a suivi celles contre le PSG (3-1) et Lens (1-0) semble avoir été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de patience déjà fragile de Roberto De Zerbi.

«Je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus»

En accord avec son staff technique, le coach italien a pris la décision de faire dormir l’intégralité de l’équipe à la Commanderie samedi soir au retour de Reims tout en leur programmant un entraînement dimanche alors que les joueurs étaient supposés avoir quartier libre les deux jours suivant la rencontre. Devant son groupe, Roberto De Zerbi aurait tenu le message suivant selon L’Équipe ce lundi. « Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus ».

«On leur fait comprendre qu'ils sont à la disposition du club»

Une séparation drastique et soudaine pour les joueurs de l’Olympique de Marseille qui connaissent une certaine perte de repères actuellement au sein de la cité phocéenne et du centre d’entraînement. Un proche d’un élément de l’équipe de Roberto De Zerbi a d’ailleurs confirmé la tendance avec ce constat clair. « On leur fait comprendre qu'ils sont à la disposition du club ». Le décor est planté, reste à savoir si cet électrochoc portera ses fruits lors des prochaines échéances déjà primordiales dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.