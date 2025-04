PSG : Le baiser qui a déclenché un clash entre deux candidates de télé-réalité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n'est désormais plus un secret, les joueurs de football sont particulièrement attirés par les candidates de télé-réalité. On a ainsi pu le voir avec Kylian Mbappé, mais il n'est pas le seul. Actuellement prêté par le PSG au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele se serait lui retrouvé au coeur d'une embrouille entre deux candidates. Explications.

Entre les joueurs de football et les candidates de télé-réalité, on en a vu des histoires d'amour. Alors que celles-ci durent plus ou moins longtemps, elles sont en tout cas nombreuses. Il faut dire que les footballeurs sont particulièrement attirés par ces jeunes femmes, c'est ce qu'avait notamment raconté Laura Marra, draguée par un certain Kylian Mbappé.

« Elles ne se parlent plus »

Joueur du PSG, aujourd'hui prêté au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele a lui déclenché une embrouille entre deux candidates de télé-réalité... à cause d'un baiser. En effet, sur X, le bloggueur Aqababe a rappelé : « N’oubliez jamais que Melissa & Marwa se parlent plus à cause du joueur de foot Nordi Mukiele. Elles se sont embrouillées à l’anniversaire du meilleur pote de Nordi le 7 janvier 2023 à l'Hôtel de Pourtalès dans le 8eme à la Madeleine ».

« Grosse embrouille »

« C’était le plan de Melissa de base mais Marwa durant la soirée s’est permise d’embrasser Nordi du coup grosse embrouille entre elles », a-t-il conclu sur cette histoire autour de Mukiele.