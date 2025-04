OM : Adrien Rabiot à l'origine d’un clash dans le vestiaire ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM restait sur deux défaites avant la trêve internationale, le club phocéen avait l'intention de relever la tête face à Reims. Ça a finalement été le contraire. En effet, en Champagne, les joueurs de Roberto De Zerbi ont pris l'eau (3-1), suite à quoi, Adrien Rabiot a poussé un coup de gueule. Au point de provoquer des tensions dans le vestiaire de l'OM ?

Malgré un statut de favori face à Reims, l'OM s'est incliné (3-1). Une défaite qui a déclenché la colère d'Adrien Rabiot. En effet, au coup de sifflet final, celui qui avait terminé la rencontre avec le brassard de capitaine, a haussé le ton. Rabiot a alors critiqué l'état d'esprit de certains de ses coéquipiers à l'OM, balançant : « Sur le plan comptable ça fait mal, mais ça fait surtout mal d’afficher cet état d’esprit-là. On a affiché des objectifs, on en parle chaque semaine, chaque week-end. Ok, il y a eu la trêve, on n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match, mais c’est pas suffisant. J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire ».

« Ce n’est jamais bon... »

Adrien Rabiot n'a cité aucun nom, et pourtant... A l'OM, certains joueurs pourraient l'avoir pris personnellement. Au point de créer des tensions dans le vestiaire ? C'est ce que pense Bixente Lizarazu. Sur Téléfoot, le champion du monde 98 a expliqué après la colère de Rabiot : « Il a l’air de cibler Greenwood ou Luis Henrique. En tout cas, c’est les échos qu’on peut avoir. En même temps, pour souder une équipe, ce n’est jamais bon de cibler des joueurs comme ça publiquement. On verra comment ils terminent leur saison ».

« Ce qu’il s’est passé, c’est inacceptable »

A voir donc comment ça va réagir dans le vestiaire de l'OM. Mais voilà que certains partagent tout de même la colère d'Adrien Rabiot. Ça a notamment été le cas de Geronimo Rulli, qui a été dans le sens de l'international français : « Les mots de Rabiot ? C’est la vérité, je pense comme Adri. Ce qu’il s’est passé, c’est inacceptable pour notre équipe et notre ville. On doit chercher quelque chose à l’intérieur de chacun. On veut la Ligue des champions, je veux la jouer avec cette équipe. Le reste de la saison sera très important pour aller la chercher ».