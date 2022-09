Foot - Mercato - PSG

Un danger colossal se confirme pour ce transfert rêvé par Campos

Publié le 21 septembre 2022 à 16h15 par Axel Cornic

Alors qu’il est en train d’exploser à l’AC Milan, Rafael Leao attise de plus en plus de convoitises, avec Luis Campos qui aimerait beaucoup l’attirer au Paris Saint-Germain. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque Chelsea préparerait une offensive d’envergure pour le mercato estival.

A seulement 23 ans, Rafael Leao est devenu une des grandes stars de la Serie A et le Scudetto de la saison dernière avec l’AC Milan n’a fait que confirmer son explosion. Le talent du Portugais était déjà bien connu par Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC en 2018 et qui cet été a tenté de le retrouver, mais cette fois du côté du PSG.

Chelsea a offert près de 85M€ cet été

Le PSG n’a pas été le seule club à approcher Rafael Leao lors du dernier mercato, puisque de plus en plus de sources évoquent une tentative plus que concrète de la part de Chelsea. A en croire Fabrizio Romano, les Blues seraient arrivés jusqu’à 85M€, mais n’ont pas réussi à forcer le verrou de l’AC Milan.

Et se prépare déjà pour le mercato hivernal