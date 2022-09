Foot - Mercato - PSG

Après un échec cet été, Campos est déjà fixé pour ce transfert

Publié le 21 septembre 2022 à 00h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos avait recruté Rafael Leao à l'époque où il officiait pour le LOSC. Jugeant que le profil de l'attaquant portugais pourrait bénéficier au PSG, Campos avait coché son nom cet été. Néanmoins, la pression exercée par Chelsea sur le Milan AC pour un transfert et la volonté des Rossoneri de prolonger son contrat compliqueraient la tâche du Paris Saint-Germain.

Avec le départ d’Arnaud Kalimuendo lors de la première quinzaine d’août pour le Stade Rennais, Christophe Galtier a réclamé en conférence de presse le recrutement d’un attaquant au PSG. Et dans la foulée, Luis Campos avait coché les noms de Marcus Rashford et de Rafael Leao.

Recalé par Rashford, Campos a essuyé un échec avec Leao

Cependant, le conseiller football du PSG n’a pu mettre la main sur aucun des deux attaquants de Manchester United et du Milan AC. Pour le premier cité, la raison fut sentimentale. Comme il l’expliquait en août dernier à Sky Sports , Rashford ne voulait pas quitter son club de coeur où il a fait toutes ses classes.

Chelsea a été recalé pour une offre avoisinant les 85M€ pour Leao

Pour ce qui est de Rafael Leao, le PSG n’aurait pas dégainé d’offre, au contraire de Chelsea. Le club londonien aurait formulé une offre verbale de 70M€ hors bonus, qui auraient fait grimper le prix de l’opération entre 80 et 85M€ selon Fabrizio Romano sur The Here We Go Podcast. Néanmoins, le Milan AC a refusé ladite offre, se cachant derrière la clause libératoire de 150M€ pour éventuellement laisser filer l’international portugais.

Transferts - PSG : Campos déjà en danger pour cette piste XXL du mercato ? https://t.co/kqZrdGoBw8 pic.twitter.com/cowb1dn6hI — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

Le Milan AC veut le prolonger, Chelsea veut revenir à la charge pour Leao