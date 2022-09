Foot - Mercato - PSG

PSG : Après son transfert raté, Skriniar ne fait plus l’unanimité

Publié le 21 septembre 2022 à 00h30 par Axel Cornic

Luis Campos lui a couru après tout l’été, mais Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter. Un échec pour le Paris Saint-Germain qui ne s’avouerait pas vaincu, puisqu’une autre offensive serait d’ores et déjà programmée pour le mercato hivernal, où le défenseur ne sera plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat. A Milan on semble vouloir le garder, mais les doutes augmentent au fil des jours…

Feuilleton du mercato estival, il va suivre le PSG également tout au long de l’automne. C’est une période cruciale que traverse en effet Milan Skriniar, puisqu’à 27 ans il se retrouve à quelques mois de la fin de son contrat avec l’Inter et il pourrait donner un nouvel élan à sa carrière, en rejoignant un top club européen. Luis Campos souhaite lui offrir cette chance et la cour du PSG ne semble pas du tout l’avoir laissé insensible cet été.

Les doutes de l’Inter sur Skriniar

L’Inter l’a bien compris ! Il Corriere dello Sport explique ce mardi que les doutes autour de Milan Skriniar seraient de plus en plus nombreux du côté de Milan. Le talent du joueur, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A de ces dernières années, n’est absolument pas en discussion. C’est plutôt son état d’esprit qui ferait douter les Nerazzurri , puisque Skriniar ne semble plus vraiment concentré sur son travail depuis son transfert raté au PSG.

Un salaire triplé au PSG ?

Cela pourrait avoir une répercussion sur les négociations autour de sa prolongation de contrat. L’Inter serait en effet disposée à faire de lui l’un des plus gros salaires du club avec 6,5M€ par an, au même titre que Lautaro Martinez ou Marcelo Brozovic. Un montant pourtant bien loin de ce que lui aurait offert le PSG, puisque Skriniar se serait vu promettre un salaire de 9M€ hors bonus, soit quasiment le triple de ce qu’il gagne actuellement.

Pour le moment, c’est très froid pour sa prolongation