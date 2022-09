Foot - Mercato - PSG

PSG : Un départ annoncé sur le mercato, coup de tonnerre pour Messi

Publié le 20 septembre 2022 à 22h30 par Bernard Colas

Engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Lionel Messi voit son avenir s’inscrire en pointillé, et sa situation ne va pas s’éclaircir rapidement puisque l’Argentin n’envisage pas de prendre une décision avant la Coupe du monde. Plusieurs options s’offrent à lui pour la suite, dont une possible arrivée en MLS dans laquelle Luis Suarez pourrait jouer un rôle.

Après une première année difficile au PSG, Lionel Messi semble enfin épanoui dans son nouveau club, en témoignent ses 6 buts et 8 passes décisives depuis le début de saison. Au sein de l’écurie parisienne, on commence ainsi à envisager sérieusement une prolongation pour le septuple Ballon d’Or, et Luis Campos ne s’en cache pas. « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans , a reconnu vendredi dernier le conseiller football du PSG sur RMC . Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau. »

Messi n’est pas pressé de décider

Pour autant, Lionel Messi ne veut pas se précipiter pour son avenir. Alors que son contrat court jusqu’à la fin de la saison (avec une année supplémentaire en option), le septuple Ballon d’Or souhaite rester focaliser sur le sportif, avec en ligne de mire le Mondial ayant lieu au Qatar dans deux mois. Outre l'option PSG, un retour au FC Barcelone a également été évoqué en Catalogne pour Lionel Messi, mais une autre destination reste envisageable.

Une arrivée de Luis Suarez en MLS pourrait relancer l’avenir de Lionel Messi