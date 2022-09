Foot - Mercato

Pochettino, Zidane… Toutes les infos mercato du 20 septembre

Publié le 20 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Pochettino bientôt de retour en Ligue 1 après le PSG ?

Quelques mois seulement après son limogeage du PSG, Mauricio Pochettino pourrait revenir en Ligue 1 ! Nice-Matin i ndique que la direction de l'OGC Nice envisagerait sérieusement de remercier Lucien Favre en raison de ses mauvais résultats (13e de Ligue 1), et de son côté, Foot Mercato révèle l'existence d'une réunion prévue ce mardi entre le club azuréen et Pochettino. Le salaire du technicien argentin ne poserait, en soit, pas de problème à la direction de l'OGC Nice.



Zidane ne devrait pas retourner à la Juventus

Pressenti pour venir assurer la succession de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus Turin alors que l'avenir de l'entraîneur italien semble très incertain, Zinedine Zidane est finalement loin d'un retour dans les rangs de la Vieille Dame. En effet, à en croire les informations de Tuttosport , un départ d'Allegri ne serait pas vraiment d’actualité pour des raisons économiques puisqu'il serait trop coûteux. Par ailleurs, la presse italienne confirme que l'équipe de France reste prioritaire aux yeux de Zidane pour son prochain challenge, ce qui l'éloigne donc logiquement de la Juventus.



