Mercato : Pochettino arrive, Favre prépare son départ

Publié le 20 septembre 2022 à 16h00 par Axel Cornic

Après un début de saison assez délicat, Lucien Favre devrait quitter ses fonctions à l’OGC Nice, club qu’il a rejoint il y a seulement quelques mois. Son remplaçant serait d’ailleurs d’ores et déjà trouvé, puisque c’est Mauricio Pochettino qui devrait rebondir sur la Côte d’Azur après son échec au Paris Saint-Germain.

Décidément, Mauricio Pochettino ne sera pas resté longtemps sans club. Ecarté par le PSG en juillet dernier au profit de Christophe Galtier, l’Argentin devrait rapidement faire son retour en Ligue 1, du côté de l’OGC Nice. Plusieurs médias comme Nice-Matin annoncent en effet une arrivée imminente de l’ancien défenseur, qui serait particulièrement motivé à l’idée de reprendre les rênes un club du championnat français, qui plus est avec un projet très ambitieux.

Le départ de Favre, plus qu’une question d’heures

D’après les informations de RMC Sport , il n’y aurait pas que sur le front Pochettino que les choses avanceraient. Lucien Favre serait également en négociations avec l’OGC Nice pour trouver un accord pour son départ, lui qui est arrivé le 1er juillet dernier et donc le contrat court jusqu’en 2024. A noter que ce sujet aurait été mis sur la table par le président Jean-Pierre Rivère et le directeur des sports de Ineos Dave Brailsford, dès la défaite contre le SCO Angers de dimanche dernier (0-1).

Une rupture qui s’était déjà faite sentir lors du mercato

Son départ serait donc imminent et se motiverait par une rupture totale avec un effectif qui n’aurait jamais vraiment adhéré à son projet de jeu. A noter que des premières tensions s’étaient déjà faites sentir lors du mercato estival, avec Lucien Favre qui n’aurait vraisemblablement pas été consulté pour certaines recrues et dont les demandes n’auraient pas vraiment été écoutées. L’exemple de Ross Barkley est parlant, puisque lors de conférence de presse suivant son arrivée, le coach de l’OGC Nice avait lâche : « Le poste de Barkley ? On m’a dit que c’est plus un huit ».

