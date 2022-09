Foot - Mercato - OM

OM : Cette recrue de Longoria lâche une révélation sur son mercato

Publié le 20 septembre 2022 à 16h45 par Thibault Morlain

Cet été, sur le marché des transferts, Pablo Longoria a multiplié les recrues à l’OM. Et le président olympien n’a pas uniquement renforcé que l’équipe première. En effet, l’équipe B a vu plusieurs joueurs débarquer. Cela a notamment été le cas avec Jelle Van Neck. Et l’OM n’était d’ailleurs pas seul sur le coup.

Une fois n’est pas coutume, Pablo Longoria a été très actif sur le marché des transferts. Et le président de l’OM a également tenu à préparer dès à présent l’avenir sur la Canebière. Ainsi, différents jeunes joueurs ont été recrutés pour évoluer dans un premier temps avec l’équipe B comme cela a été le cas avec Bartug Elmaz ou encore Jelle Van Neck.

Mercato - OM : Réclamé par Sampaoli, il n’est jamais parti au clash https://t.co/IGfNIOmAsW pic.twitter.com/UtexHnuZrY — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

« Très fier de signer pour ce merveilleux club ! »

Arrivé en provenance du Club NXT en Belgique, Jelle Van Neck, gardien de 18 ans, avait d’ailleurs affiché sa fierté au moment de signer son contrat avec l’OM. « Très fier de signer pour ce merveilleux club ! Je défendrai ces couleurs avec fierté. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Allez l’OM », avait-il posté sur Instagram .

L’OM… ou le Milan AC