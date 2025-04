Adil Rami : Le câlin qui a mal tourné !

Amadou Diawara

Candidat de l'émission Danse avec les Stars cette saison, Adil Rami travaille sur sa prochaine chorégraphie avec Ana Riera cette semaine. Alors qu'il va effectuer une valse avec sa partenaire ce vendredi en prime, l'ancien footballeur professionnel a eu un petit couac en répétition. En effet, Adil Rami a mis un coup d'épaule involontaire à Ana Riera lors d'un enchainement.

Qualifié pour le huitième prime de Danse avec les Stars, Adil Rami prépare une valse sur le titre End of the road des Boyz II Men avec Ana Riera. Toutefois, lors des répétitions, le couple a eu un petit couac.

«Je fais câlin ou je fais pas câlin ?»

Dans une vidéo publiée par TF1, les téléspectateurs ont pu voir des extraits d'une séance d'entrainement d'Adil Rami et d'Ana Riera. Sur un enchainement où le champion du monde 2018 doit prendre sa partenaire dans ses bras, il lui a malheureusement mis un coup d'épaule sur la tête, et ce, involontairement. Ce qui a amusé Ana Riera.

«Quand on fait un câlin, il y a une technique maintenant ?»

« Aie (rire) », a lâché Ana Riera. « Tu mets des étiquettes partout. Je sais plus moi, je dois faire quoi ? Je fais câlin ou je fais pas câlin ? », a demandé Adil Rami. « Je ferme la tête (rire) », a répondu la danseuse professionnelle. « Et je dois faire quoi moi alors ? », s'est interrogé l'ancien défenseur central de l'OM. « Tu avais l'épaule en avant (rire). Je vais faire attention. Tu as l'épaule qui est un peu en avant, c'est pas grave, c'est naturel chez toi », a ajouté Ana Riera. « Bah je vais pas faire un câlin comme ça avec mon torse. Ah, parce que même quand on fait un câlin, il y a une technique maintenant ? », a rétorqué Adil Rami. « Non », a-t-elle ri. « Ah ok », a conclu l'ex-footballeur.