Florent Manaudou : L'aventure secrète en pleine nuit !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission Danse avec les Stars cette saison, Florent Manaudou fait équipe avec Elsa Bois. Au fil des semaines, le couple serait devenu de plus en plus proche. A tel point que Florent Manaudou et Elsa Bois aurait démarré une relation amoureuse. D'ailleurs, après le prime du 28 février, la danseuse professionnelle aurait rejoint discrètement le nageur dans son appartement.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50 m nage libre et au relais 4×100 m 4 nages), Florent Manaudou est éloigné des bassins depuis plusieurs semaines. En effet, le nageur s'illustre sur les parquets de Danse avec les Stars en ce moment, faisant équipe avec Elsa Bois, l'ex de Michou.

Florent Manaudou et Elsa Bois en couple ?

Au fil des semaines passées ensemble à Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois ont noué des liens privilégiés. D'ailleurs, ils auraient entamé une histoire d'amour, se voyant en dehors de l'émission dans le plus grand secret.

Florent Manaudou et Elsa Bois ont passé la nuit ensemble ?

Selon les informations de Voici, Florent Manaudou et Elsa Bois auraient d'ailleurs passé la nuit ensemble après le prime de Danse avec les Stars du 28 février. En effet, la danseuse professionnelle aurait rejoint discrètement le nageur dans son appartement, et ce, avant qu'il ne rentre à Marseille le lendemain.