Départ de De Zerbi - OM : «Une catastrophe» annoncée en direct !

Un an et puis s'en va. Alors que son contrat avec l'OM court jusqu'en juin 2027, Roberto de Zerbi serait le grand favori pour s'installer sur le banc du Milan AC la saison prochaine. Une révélation qui inquiète profondément Jérôme Rothen. Un départ du technicien italien après seulement une saison pourrait marquer un sérieux coup d'arrêt au nouveau projet sportif.

L’information a de quoi inquiéter l’OM. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport annonce que Roberto de Zerbi serait la priorité du Milan AC après la nomination de Fabio Paratici au poste de directeur sportif. Le départ du technicien italien après seulement un an serait un véritable coup dur pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont beaucoup misé sur lui.

Rothen s'inquiète de la situation

« Ça serait une catastrophe. Ça voudrait dire que tout ce que nous a expliqué Longoria sur la fameuse stabilité que moi je recherchais depuis 4 ans n’existe pas. Pour moi, c’est une garantie quand tu viens avec une armada comme ça. Si De Zerbi est intéressé par cette offre à Milan et part de l’OM, quel que soit le résultat de la saison, ça voudrait dire que lui nous a menti. Je lui en voudrais beaucoup car je suis tombé les deux pieds dedans. Quand il t’explique qu’il est venu à Marseille pour l’environnement, il a toujours rêvé d’entraîner un club comme ça... Quand tu as autant de confiance des dirigeants, tu ne peux pas à la moindre petite offre, le Milan AC ne fera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, je ne comprendrais même pas qu’il parte pour un tel projet. Quand il nous a vendu qu’il était là pour au moins 2-3 saisons » a confié Jérôme Rothen.

« J’attends une déclaration de lui »

Pour éteindre l’incendie, Rothen demande à De Zerbi de prendre la parole et de démentir ces informations. « J’attends une déclaration de lui en disant tous les bruits de couloir, je suis investi dans la mission à l’OM et tant que j’ai la confiance des dirigeants, je reste le temps de mon contrat. Après, libre à Longoria et Benatia de dire en fin de saison, il y a ça, ça, ça ne va pas, tu n’es pas fait pour le projet et tu partira » a-t-il déclaré sur RMC. L’appel est lancé.