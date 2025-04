OM : De Zerbi a fait une «c*», l'accusation tombe !

Amadou Diawara

Tombé à Reims, l'OM est sur une mauvaise série de quatre défaites en cinq matchs. Pour remobiliser ses joueurs, Roberto De Zerbi a fait une intervention musclé dans le vestiaire. Mais elle n'aurait pas été bien accueilli par tous ses joueurs. D'après Rolland Courbis, Roberto De Zerbi a poussé le bouchon un peu trop loin.

Lors de la 27ème journée de Ligue 1, l'OM avait rendez-vous avec Reims à l'extérieur. Malheureusement pour le club présidé par Pablo Longoria, il s'est incliné (3-1). Alors que l'OM est sur une série de quatre défaites en cinq matchs, Rolland Courbis a pointé du doigt Roberto De Zerbi, même s'il n'est pas le seul fautif d'après lui.

«Il a peut-être exagéré l’exagération»

« Roberto De Zerbi est-il le responsable des mauvais résultats actuels de son équipe ? On se demande s’il est responsable des 4 défaites en 5 matches : Oui, peut-être. Mais il est aussi responsable des victoires, des nuls et de la 3e place qui est quelque chose de satisfaisant. Dans la saison de l’OM il y a eu de bonnes choses, des moyennes et des moins bonnes. Mais il ne faut pas s’attaquer qu’au coach », a jugé Rolland Courbis lors d'un entretien accordé à La Provence.

«C’est un épisode qui aurait dû ne pas exister»

Si Roberto De Zerbi n'est pas le seul responsable de la mauvaise passe de l'OM, Rolland Courbis estime tout de même qu'il est allé trop loin lorsqu'il a secoué son vestiaire cette semaine. « Davantage aux joueurs alors… A-t-il eu raison de hausser le ton face à son vestiaire, qui l’a mal pris ? On est dans une région où, comme mon grand-père m’a toujours dit, on a l’habitude d’exagérer, eh bien il s’est très bien adapté (rires) ! Mais là, mon grand-père me dirait : "Il a peut-être exagéré l’exagération. C’est déjà suffisamment compliqué comme ça.” Je pense que c’est un épisode qui aurait dû ne pas exister mais des c*, on en fait tous », a déclaré l'ancien coach de l'OM.