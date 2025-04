OM : «Qu’ils aillent pleurnicher ailleurs», le gros coup de gueule sur les réseaux sociaux !

La rédaction

Alors que Roberto De Zerbi est au cœur des critiques après les révélations de L’Équipe, Ludovic Obraniak a pris sa défense sur X. L’ex-international français estime que le tempérament du coach colle à l’ADN de l’OM et tacle les joueurs trop sensibles. L’OM devra se relever avant une fin de saison décisive pour l’Europe.

Roberto De Zerbi est toujours dans l’œil du cyclone alors que L’Équipe a publié des révélations chocs sur le vestiaire de l’OM. Le coach marseillais apparaît comme ayant perdu le contrôle de son groupe après plusieurs accès de colère, allant jusqu’à refuser de diriger une séance d’entraînement. Le journal révèle également des propos forts tenus par De Zerbi envers les joueurs de l'OM. Celui qui se présentait comme un entraîneur proche de son groupe, un «père» selon ses propres mots, semble avoir changé d’approche, adoptant une attitude beaucoup plus agressive.

«C’est l’OM après tout»

L’ancien international français Ludovic Obraniak s’est exprimé sur son compte X à propos des tensions entre De Zerbi et le vestiaire de l'OM :

«Marseille est et restera un club où la passion, les émotions et le caractère débordent par moments… J’aime l’idée que les coachs soient en adéquation avec cette identité ! Bielsa, Sampaoli, Tudor et du coup De Zerbi ont effectivement le sang chaud, mais c’est l’OM après tout. Les joueurs qui n’ont pas compris cela n’ont rien à faire là… qu’ils aillent pleurnicher ailleurs… enfin… si ce que l’on entend est correct !!!»

Une fin de saison importante

Pour Ludovic Obraniak, les entraîneurs qui correspondent le mieux à l’identité de l’OM sont ceux avec du caractère, et De Zerbi en fait partie. La saison du coach de l'OM peut encore se terminer positivement : il reste ne reste que queles matchs aux Olympiens pour décrocher une qualification en Ligue des champions.