PSG : Luis Campos a déjà identifié le successeur de Keylor Navas

Publié le 20 septembre 2022 à 09h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Keylor Navas au PSG semble plus que jamais s’assombrir, Luis Campos se penche déjà sur le marché des gardiens. Le conseiller sportif du club de la capitale a déjà une idée en tête pour sa succession et envisage d’aller piocher en Ligue 1 avec l’un des portiers les plus performants du moment : Alban Lafont.

Au terme d’un mercato estival très agité et au cours duquel il a notamment été en contact avec Naples, Keylor Navas a finalement décidé de rester au PSG. L’avenir du gardien costaricien n’est pas fixé pour autant, puisque barré par Gianluigi Donnarumma, il pourrait finir par changer d’air dans les mois à venir. Et la direction du PSG commence déjà à préparer sa succession.

Le PSG songe à Lafont

Média Foot confirme ce mardi le vif intérêt que porte le PSG à Alban Lafont (23 ans), le gardien français du FC Nantes. Luis Campos s’active pour le faire venir au Parc des Princes dans les mois à venir afin d’assurer la succession de Navas, d’autant que Lafont lui avait déjà tapé dans l’oeil l’année dernière lors de l’affrontement entre le PSG et le FC Nantes.

Lafont convoqué chez les Bleus

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Alban Lafont vient d’être convoqué en équipe de France pour pallier au forfait d’Hugo Lloris. Il s’agit de la toute première convocation du gardien du FC Nantes chez les Bleus.