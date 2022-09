Foot - Mercato - PSG

PSG : Interpellé par Campos, Messi lâche sa réponse

Publié le 18 septembre 2022 à 08h10 par Dan Marciano

A l'occasion d'un long entretien accordé à RMC ce vendredi, Luis Campos a annoncé la couleur pour l'avenir de Lionel Messi. Le Portugais a bien l'intention de discuter avec l'international argentin au sujet d'une prolongation de contrat. Mais le joueur du PSG n'a pas l'intention de discuter de son futur dans la capitale avant la prochaine Coupe du monde.

Lionel Messi a changé de cap durant l'été 2021. L'international argentin a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, pour rejoindre le PSG. Après une période d'adaptation nécessaire, la Pulga semble peu à peu retrouvé son niveau sous les ordres de Christophe Galtier. Une chose est sûre, le PSG a bien l'intention de le conserver pendant encore plusieurs années.

« Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans »

Invité de RMC ce vendredi, Luis Campos espère prolonger le contrat de Messi, qui arrive à son terme à la fin de la saison. « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans (...) Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau » a déclaré le responsable du PSG.

Messi est concentré sur le PSG et la Coupe du monde