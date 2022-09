Foot - Mercato - PSG

Le feuilleton Messi s'emballe, le PSG affiche une position claire

Publié le 17 septembre 2022 à 07h30 par Dan Marciano

Lié contractuellement au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi va faire parler de lui dans les prochains mois en raison de son avenir incertain. L'Argentin va devoir faire un choix, alors qu'il suscite l'intérêt de nombreuses équipes comme le FC Barcelone. Mais ce vendredi, Luis Campos a confirmé qu'il espérait le conserver la saison prochaine.

A chaque mercato, son feuilleton au PSG. Après l'épisode de la prolongation de Kylian Mbappé, le club parisien se prépare à diffuser celle liée à l'avenir incertain de Lionel Messi. Arrivé dans la capitale en août 2021, l'international argentin voit son contrat prendre fin en juin prochain. La suite ? Nul ne sait, pas même le joueur. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Messi n'a pas l'intention de se pencher sur son avenir avant le début de la prochaine Coupe du monde. La Pulga ne souhaite pas se précipiter, surtout que ce pourrait être le dernier contrat de sa carrière.

Le Barça espère le récupérer

La MLS garde un œil attentif sur la situation contractuelle de Lionel Messi, tout comme le FC Barcelone, qui rêve de le récupérer à la fin de la saison. « Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains » avait déclaré Joan Laporta, président de la formation blaugrana . Mais le PSG n'a pas l'intention de le vendre.

« Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans »

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos n'a pas caché son envie de prolonger le contrat de Lionel Messi. « Je suis très content avec Messi. Je lui ai demandé s’il pouvait rester durant trois ans (...) Je suis très content avec Messi. Messi c’est l’icône du FC Barcelone, il est venu dans une ville différente, avec un football différent, un championnat différent. Il a pris son temps. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un bon niveau » a confié le Portugais au micro de RMC.

