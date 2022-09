Foot - Mercato - PSG

PSG : Une offre dégainée pour Messi et Ramos, il hallucine

Publié le 16 septembre 2022 à 00h45 par Bernard Colas

Satisfait des derniers mois effectués par Lionel Messi et Sergio Ramos, le PSG songerait à prolonger ses deux stars malgré leur première saison compliquée dans la capitale. Un projet que ne comprend pas Daniel Riolo, estimant que les deux anciens joueurs du championnat espagnol doivent quitter le club à la fin de leur contrat.

Après une première année compliquée au PSG, Lionel Messi et Sergio Ramos parviennent davantage à s’illustrer sur le terrain. Le septuple Ballon d’Or semble plus épanoui, en témoignent ses 5 buts et 8 passes décisives en 10 rencontres, tandis que le défenseur espagnol enchaîne les matches (10 toutes compétitions confondues), lui qui n’était apparu qu’à 13 reprises la saison dernière. De quoi inciter le PSG à s’interroger sur leur avenir.

Le PSG songe à prolonger Sergio Ramos et Lionel Messi

Ce mercredi, RMC a confirmé que le PSG songeait à prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos, sous contrat jusqu'en 2023. Le club serait satisfait des derniers mois réalisés par les deux anciennes stars du championnat espagnol et pourrait ainsi approcher leur entourage à l’avenir. De quoi susciter l’incompréhension de Daniel Riolo.

« Messi et Ramos sont des joueurs vieux, qui sont finis »