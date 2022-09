Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut y croire pour Lionel Messi

Publié le 15 septembre 2022 à 20h45 par Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi va devoir décider son avenir lors des prochains mois et le Paris Saint-Germain semble clairement vouloir le convaincre de prolonger son contrat. D’ailleurs, plusieurs changements au sein du club de la capitale pourraient convaincre le septuple Ballon d’Or argentin de poursuivre son aventure parisienne.

Si la saison dernière a été rythmée par le feuilleton Kylian Mbappé, celle-ci devrait plutôt se concentrer sur l’avenir de Lionel Messi. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier, il pourra s’engager avec un autre club… un danger que le PSG souhaite absolument éviter.

Galtier, le principal atout du PSG ?

Si son avenir est encore loin d’être réglé, Lionel Messi semble voir d’un très bon œil certains changements survenus au PSG ces derniers mois. ESPN parle notamment de celui qui a concerné le coach, avec le départ de Mauricio Pochettino et l’arrivée de Christophe Galtier. Avec le premier, les choses ne se passaient pas vraiment bien et Messi semble vraisemblablement apprécier beaucoup plus le second.

Sans Paredes et Di Maria, Messi s’est ouvert