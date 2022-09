Foot - Mercato - PSG

PSG : Ces deux transferts qui ont tout changé pour Messi

Publié le 14 septembre 2022 à 16h00 par Arthur Montagne

Auteur d'un début de saison flamboyant avec le PSG, Lionel Messi a aussi pris une dimension plus importante en interne. Il faut dire que son rôle dans le vestiaire a évolué, notamment après les départs de Leandro Paredes et Angel Di Maria, deux joueurs dont il était pourtant très proche. Explications.

Arrivé l'été dernier au PSG, Lionel Messi a réalisé une première saison délicate à Paris où il a semblé avoir du mal à prendre ses marques. Il faut dire que l'Argentin a quitté son club de toujours, le FC Barcelone afin de découvrir un nouvel environnement. Mais cette saison, son intégration semble enfin être parfaite et elle aurait été facilitée par deux départs importants.

Mercato - PSG : Luis Campos sait à quoi s’en tenir pour l’avenir de Messi https://t.co/FmYhqdtxhg pic.twitter.com/ZOrgPtwbBe — le10sport (@le10sport) September 14, 2022

Messi libéré par les départs de Paredes et Di Maria

En effet, selon les informations d' ESPN , malgré sa proximité avec ses compatriotes, Lionel Messi aurait été libéré par les départs de Leandro Paredes et Angel Di Maria, qui ont tous les deux rejoint la Juventus durant le mercato cet été. Et pour cause, assez fermé la saison dernière, Lionel Messi s'est ouvert aux autres au sein du vestiaire après le départ de ses deux amis. Ce qui a finalement été bénéfique pour le sextuple Ballon d'Or.

Les débuts impressionnants de Messi