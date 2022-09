Foot - Mercato - PSG

PSG : Problème en vue pour la prolongation de Marco Verratti ?

Publié le 14 septembre 2022 à 13h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a entamé depuis un moment des discussions pour prolonger le contrat de Marco Verratti, Luis Campos pourrait se heurter à un souci plutôt inattendu : ses relations dégradées avec l’entourage de Mino Raiola, qui gère les affaires du milieu de terrain italien du PSG.

Comme avec Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG envisage de prolonger au plus vite le contrat de Marco Verratti. L’international italien, actuellement engagé jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, fait l’objet de négociations en coulisses depuis un bon moment, lorsque Leonardo était encore en place au PSG.

Le dossier Verratti se complique à cause… de Xavi Simons ?

Néanmoins, Le Parisien met l’accent dans ses colonnes du jour sur un point bien précis qui pourrait freiner le bon déroulement des négociations entre le PSG et le clan Verratti. Ce dernier est géré par l’associée historique de Mino Raiola, Rafaela Pimenta, et cette dernière a vu ses relations avec Luis Campos se rafraichir l’été dernier au moment du départ de Xavi Simons, qui avait beaucoup agacé le dirigeant portugais du PSG. Et Le Parisien rappelle que Campos n’est pas du genre rancunier, mais pas amnésique non plus.

