PSG : C'est confirmé, Campos s'engage dans une guerre à 34M€

Publié le 15 septembre 2022 à 07h45 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos a rapidement coché le nom d’Andrey Santos dans sa short-list en juin dernier comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Cependant, Newcastle serait prêt à se mesurer au PSG pour s’attacher les services de la pépite de 18 ans de Vasco de Gama.

Le 10 juin dernier, Luis Campos a officiellement été nommé conseiller football du PSG. Et dans la foulée, le dirigeant portugais a pu trouver un accord avec le FC Porto pour le transfert de Vitinha. En parallèle, le dirigeant portugais avait activé la piste menant à une promesse du football brésilien.

Campos intéressé par Andrey Santos, mais n’est pas seul

Le 21 juin dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos surveillait avec attention l’évolution de la situation d’Andrey Santos, jeune milieu de terrain de 18 ans de Vasco de Gama. On vous dévoilait cependant que le FC Barcelone, le Genoa et Everton étaient également sur les rangs pour Santos.

Santos est bien dans le viseur de Newcastle