Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG pense à Andrey (Vasco de Gama) !

Publié le 21 juin 2022 à 21h45 par Alexis Bernard mis à jour le 21 juin 2022 à 21h48

Selon les informations exclusives du 10 Sport, le PSG est aujourd’hui positionné sur Andrey Santos, milieu de terrain très prometteur de Vasco de Gama. A 18 ans, ce Brésilien plaît beaucoup à Luis Campos, tout comme au FC Barcelone, qui lorgne également sur son profil depuis plusieurs mois.

Le PSG version 2022-2023 se met en ordre de marche. Après avoir posé les deux premières pierres fondatrices du nouveau projet, avec la prolongation inespérée de Kylian Mbappé et l’arrivée surprise de Luis Campos, Paris est en train de finaliser la venue de son nouvel entraîneur. Comme Le 10 Sport l’a révélé en exclusivité le 10 juin dernier, c’est Christophe Galtier qui se dirige tout droit vers le banc du Paris Saint-Germain. Le technicien niçois tient la corde depuis plusieurs semaines et notamment depuis que Luis Campos a officiellement pris ses fonctions à Paris. Les derniers détails se finalisent entre le PSG et l’OGC Nice, ce n’est plus qu’une question d’heure. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi, de retour aux affaires courantes, boucle de son côté le départ de Mauricio Pochettino et son staff.

Vitinha arrive, Renato Sanches patiente

Une fois la venue de Christophe Galtier ficelée, le PSG pourra alors lancer sa campagne de recrutement. Et Luis Campos a déjà bien avancé sur le sujet… Comme nous l’avons indiqué, le dossier Vitinha est bouclé. Le PSG et le FC Porto se sont mis d’accord (par correction, car les Parisiens vont payer sa clause libératoire), le milieu de terrain portugais va débarquer contre un chèque de 40 millions d’euros. C’est un premier très gros coup car tous les grands d’Europe étaient sur le jeune et très prometteur Vitinha. Par ailleurs, le10sport.com l’a révélé en exclusivité également, Paris a lancé l’opération Renato Sanches. Une information confirmée par la suite par plusieurs de nos confrères. Selon nos sources, elle avance chaque jour un peu plus. Et le dossier sent bon pour des Parisiens qui pourraient débourser un peu moins de 30 millions d’euros pour le milieu de terrain portugais, également chassé par le Milan AC. Vitinha et Renato Sanches pourraient être les deux premières signatures de Luis Campos, même s’il reste du chemin à parcourir pour la seconde piste.

🇧🇷 Andrey Santos .vs. Londrina:☑️ 90' min.☑️ 12/17 duels won.☑️ 9 ball recoveries.☑️ 5 fouls won.☑️ 3 key passes.☑️ 3/4 successful dribbles.Brilliant performance. Vasco da Gama has got a pure gem. 💎 pic.twitter.com/oP3B9KvAUU — #U19EURO (@RdScouting) June 18, 2022

Andrey, la nouvelle cible du PSG !

Luis Campos ne s’arrêtera pas en si bon chemin dans le secteur du milieu du terrain. Le nouveau conseiller du président Nasser Al-Khelaïfi, qui a la charge du recrutement (et bien plus encore au sein du club parisien), en lien avec le très actif Antero Henrique, espère une troisième arrivée dans l’entrejeu. Selon nos informations exclusives, la piste actuellement suivie par le PSG et Luis Campos mène au Brésil, du côté de Vasco de Gama. Sous les couleurs du club de Rio de Janeiro évolue une petite pépite connue sous le nom d’Andrey. A 18 ans, ce gamin est déjà sur les radars de nombreux clubs européens. On retrouve notamment le FC Barcelone, où Xavi est séduit par ses qualités techniques et son potentiel. Le Genoa et Everton sont également de la partie. Mais Paris, qui semble avoir un gros appétit cet été, pourrait viser juste et fort dans le dossier Andrey. Vasco de Gama, à l'écoute des offres, pourrait accepter un chèque approchant les 8 millions d'euros pour laisser filer son diamant de 18 ans.