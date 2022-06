Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord est annoncé pour le transfert de Renato Sanches

Publié le 21 juin 2022 à 16h45 par Bernard Colas

Comme vous l’a révélé le 10 Sport, le PSG travaille sur le transfert de Renato Sanches, qui devrait rapidement quitter le LOSC. Alors que le milieu portugais semblait prendre le chemin de l’AC Milan, Luis Campos s’active pour rattraper son retour, et à en croire italienne, le dénouement serait proche.

Nommé conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos compte apporter de gros changements dans l’effectif, et l’entrejeu est l’un de ses principaux chantiers. Alors que le club de la capitale est proche de boucler l’arrivée de Vitinha (FC Porto), le dossier Renato Sanches a également été ouvert par le Portugais comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Le LOSC a besoin de vendre et ne retiendra pas son milieu de terrain, qui semblait jusqu’ici prendre le chemin de l’AC Milan, en discussion depuis plusieurs mois. Cependant, l’offensive du PSG relance tout, et à en croire la presse italienne, le dénouement serait proche.

🔴🔵 Proche de l’AC #Milan après plusieurs mois de discussion, Renato Sanches prend désormais le chemin du #PSG comme révélé en exclusivité par @le10sportUn énorme coup dur pour les 🇮🇹 🔥 Comment le dossier Renato Sanches est en train de basculer 📝⬇️https://t.co/q0566SQulf — Bernard Colas (@BernardCls) June 19, 2022

Accord trouvé pour Renato Sanches ?