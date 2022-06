Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau concurrent XXL pour Renato Sanches

Publié le 21 juin 2022 à 12h15 par Hugo Ferreira

En difficulté au Bayern Munich, Renato Sanches est venu se relancer au LOSC en 2019. Auteur de très bonnes prestations, l’international portugais est désormais prêt à passer à l’étape supérieure, et devrait changer de club cet été. Le Paris Saint-Germain est notamment intéressé par lui, toutefois, la Juventus aurait fait irruption sur ce dossier.

Nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos est déjà très actif pour renforcer l’effectif. Chaque secteur devrait être sujet à modification, notamment l’entrejeu. Le club de la capitale cherche de nouveaux joueurs capables d’épauler Marco Verratti, et deux pistes sortent du lot. Auteur d’une très bonne saison au FC Porto, Vitinha devrait prochainement s’engager en faveur du PSG pour la somme de 40M€, et Renato Sanches est désormais ciblé, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Annoncé proche du Milan AC, le milieu de terrain du LOSC pourrait être séduit à l’idée de rejoindre Paris, comme l’a confié son entourage : « Renato aime Paris et le championnat de France. Luis Campos peut le faire changer d’avis » . Toutefois, un autre géant italien aimerait enrôler l’international portugais.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Luis Campos avec Renato Sanches ? https://t.co/P7i1LYVMT1 pic.twitter.com/zV9hZRo5pJ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 21, 2022

La Juventus s’intéresse à Renato Sanches