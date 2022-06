Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : OM, LOSC, Milan... Campos met le feu sur le mercato

Publié le 20 juin 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Depuis sa nomination au poste de Conseiller Football, Luis Campos multiplie les pistes pour renforcer l'effectif du PSG. Le changement de stratégie du club parisien ne passe d'ailleurs pas inaperçu sur le marché des transferts puisque cela change les plans de nombreux clubs à commencer par l'OM et l'AC Milan. Explications.

C'est officiel depuis quelques jours, le PSG a un nouvel organigramme. En effet, Luis Campos a été désigné conseiller football du club de la capitale où il remplace donc Leonardo, démis de ses fonctions après une saison compliquée. Accompagné par Antero Henrique, l'ancien homme fort des projets de l'AS Monaco et du LOSC s'est donc lancé sur le marché pour renforcer l'effectif parisien. Dans cette optique, de nombreux noms circulent et notamment ceux de joueurs que Luis Campos a bien connus du côté du LOSC. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le dirigeant portugais a entamé les discussions avec l'entourage de Renato Sanches. Mais ce n'est pas tout puisque bien que Milan Skriniar soit la priorité pour le poste de défenseur central, Luis Campos maintient le contact avec Sven Botman, le plan B dans ce secteur de jeu. Rien de très surprenant, mais cela bouleverse toutefois les plans de plusieurs clubs européens.

Mercato - PSG : Courtisé par Campos, Renato Sanches lâche un message troublant https://t.co/etbBZnUpMq pic.twitter.com/uVfMw74TPo — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 20, 2022

Le PSG change les plans de nombreux clubs