Transferts - PSG : Luis Campos arrive à Paris avec une star du mercato

Afin de remplacer Leonardo, le PSG a décidé de nommer Luis Campos au poste de conseiller football. Le Portugais débarque donc à Paris avec ses méthodes et ses réseaux. Cela concerne notamment Jorge Mendes. Le célèbre agent, qui dispose d'un portefeuille de joueurs très impressionnant, est de retour aux affaires avec le PSG après plusieurs années de discrétion, notamment à cause de sa relation avec Leonardo.

En changeant de direction sportive, le PSG bouleverse également sa stratégie. Et pour cause, en se séparant de Leonardo, le club de la capitale perd les réseaux du Brésilien, mais gagne à l'inverse ceux de son successeur à savoir Luis Campos. Nommé conseiller football du club de la capitale, le Portugais aura « la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine », comme l'expliquait le PSG par le biais d'un communiqué. Le recrutement risque donc de changer puisque Leonardo avait ses réseaux en Italie notamment où il a réalisé la majeure partie de ses transferts à Paris. Le Brésilien était également proche de l'écurie Raiola. A l'inverse, l'autre grand agent sur le marché, Jorge Mendes, avait perdu de son influence au PSG compte tenu de ses relations plutôt tièdes avec Leonardo. Mais l'arrivée de Luis Campos à Paris change complétement la donne.

Jorge Mendes de retour aux affaires avec le PSG

En effet, Jorge Mendes fait un retour très impressionnant dans les affaires du PSG. C'est tout d'abord lui qui gère désormais les intérêts de Warren Zaire-Emery. Considéré comme le plus grand talent du centre de formation, le jeune milieu de terrain devrait prochainement signer son premier contrat professionnel à Paris. Un premier coup signé Jorge Mendes qui en appel d'autres. Très proche de l'agent de Cristiano Ronaldo avec lequel il a collaboré de très près à l'AS Monaco comme en témoignent les signatures de Joao Moutinho, Falcao, James Rodriguez, Bernardo Silva ou encore Fabinho, Luis Campos compte renforcer ce lien au PSG. C'est ainsi que le premier transfert de l'ère Campos à Paris devrait être celui d'un joueur géré par Gestifute, l'entreprise de Jorge Mendes. En effet, Vitinha est annoncé très proche de s'engager avec le club parisien pour 40M€, en provenance du FC Porto. Et ce n'est pas tout puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'intéresse également à Renato Sanches, autre joueur de l'écurie Mendes. C'est d'ailleurs Luis Campos qui était à l'origine de son recrutement au LOSC en 2019. Enfin, Jorge Mendes aurait également été mandaté pour trouver un point de chute à Mauro Icardi avant de faciliter le transfert de Gianluca Scamacca. L'attaquant argentin donc aurait été proposé à Wolverhampton, club au sein duquel l'agent portugais est très implanté. Par conséquent, après plusieurs années assez loin du PSG, Jorge Mendes est plus que jamais de retour aux affaires avec le club de la capitale grâce à sa proximité avec Luis Campos.