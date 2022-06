Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG lance l’opération Renato Sanches !

Publié le 18 juin 2022 à 16h15 par Alexis Bernard

EXCLU DU 10 SPORT ! Selon nos informations, le PSG vient de lancer une opération autour de Renato Sanches. Le milieu de terrain du LOSC est une cible des dirigeants parisiens, emmenés par Luis Campos, qui a participé à sa venue dans le Nord lorsqu’il était en fonction chez les Dogues. Voici nos révélations sur ce dossier brûlant.

Le PSG est passé la vitesse supérieure pour son mercato estival. Après avoir officialisé la venue de son nouveau pilote, Luis Campos, qui occupe les fonctions de conseiller auprès du président Nasser Al-Khelaïfi, Paris s’active pour son recrutement. A quelques encablures de la reprise de l’entraînement, la cellule de recrutement souhaite agir vite pour que les nouvelles têtes fassent partie du groupe 2022-2023. Selon toute vraisemblance, la première recrue sera le milieu de terrain portugais du FC Porto, Vitinha. Nos sources indiquent que tout est calé pour son arrivée à Paris, hormis un détail autour de son contrat. Paris et Porto sont d’accord pour le montant du transfert, ce sera 40 millions d’euros, soit la clause libératoire du joueur. Reste à savoir si Vitinha signera un contrat de 4 ou 5 saisons. Mais il pourrait être suivi par un autre renfort au milieu du terrain…

Le PSG chasse Renato Sanches !

En effet, selon nos informations exclusives, le PSG vient de lancer une opération autour de Renato Sanches ! Le milieu de terrain du LOSC est sur le départ, les Dogues ont besoin de faire entrer de l’argent pour rééquilibrer les comptes. Comme révélé par le10sport.com , le Portugais est la proie du Milan AC. Mais ces dernières heures, c’est bien le PSG qui est entré en scène. Les premiers contacts avec l’entourage du joueur ont eu lieu. Et d’après nos sources, Paris se prépare à l’étape suivante, en proposant une offre de transfert au LOSC.

Why Milan are signing Renato Sanches pic.twitter.com/tHIeZg5FTo — Sean Gillen (@SeanGillen9) June 16, 2022

Luis Campos est bien évidemment à la baguette pour ce dossier. Le nouvel homme fort du PSG souhaite une refonte du milieu du terrain, un secteur de jeu où seul Marco Verratti semble intouchable. Et si Paris va dépenser 40 millions d’euros pour Vitinha, le dossier Renato Sanches pourrait se finaliser autour des 30 millions d’euros. Pour l'heure, le Milan AC reste à l'affût et sera le plus gros concurrent du PSG. Les écuries lilloises et milanaises sont gérés par les mêmes investisseurs. Mais l'appétit de Paris, comme la volonté du joueur, peut faire la différence. D'autant plus si Renato Sanches retrouve un entraîneur qu'il connaît bien au PSG. Un certain Christophe Galtier, qui se retrouve un peu plus de Paris, comme révélé par le10sport.com le 10 juin.