EXCLU - Mercato - LOSC : Négociation avec le Milan AC pour un pack Renato Sanches / Botman !

Publié le 28 mai 2022 à 16h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, le LOSC est entré en négociation avec le Milan AC pour le transfert de deux joueurs lillois. Il s’agit du milieu de terrain portugais, Renato Sanches. Et du défenseur néerlandais, Sven Botman. Les deux clubs tentent de trouver un accord pour le duo dans la perspective d’une opération estivale.

Le coup d’envoi a été officieusement donné pour le mercato estival du côté du LOSC. Tout simplement parce que le club a besoin de faire rentrer de l’argent et d’équilibrer ses finances. Après une triste saison et une 10e place de Ligue 1, les Dogues doivent réussir leur mercato estival pour retrouver des couleurs. La consigne a déjà été passée aux dirigeants nordistes, et principalement à Olivier Létang : il faut vendre. Et bien vendre… L’actionnaire majoritaire, Merlyn Partners, n’est pas totalement satisfait de la gestion du club. Et notamment sur la vente de certains joueurs, jugée insuffisante, à l’image de Mike Maignan, étourdissant avec le Milan AC, cédé pour moins de 15 millions d’euros il y a un an…

Milan et Lille ont démarré les négos

Comme indiqué un peu plus tôt dans la journée, Olivier Létang est sur un fil du côté du LOSC. Menacé, le président des Dogues pourrait payer ses écarts de conduite des derniers mois ainsi que le non-respect du cahier des charges transmis par son actionnaire. S’il peut encore sauver sa peau, cela passe par un été réussi. Et des ventes de joueurs à très bon prix qui lui permettrait de retrouver du crédit. D’après nos sources, un dossier est déjà sur le haut de la pile. Il concerne deux joueurs clés du LOSC : Renato Sanches et Sven Botman. Deux des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif. Le Milan AC et le LOSC sont d’ores et déjà en discussions pour un pack et une vente groupée. Objectif : boucler un deal qui contente les deux écuries au début de l’été, avec un très bon prix pour le LOSC et l’arrivée de deux talents pour les Milanais.

Létang joue sa tête

Les négociations ont déjà démarré entre le Milan AC et le LOSC, elles vont se poursuivre dans les jours à venir. Ce dossier est très important pour les Dogues, et pour l’avenir d’Olivier Létang. S’il parvient à mener une belle négociation, il pourra marquer des points. Pour cela, il bénéficie d’un avantage certain puisque Elliot Management, le fond qui a racheté le Milan AC, est aussi celui qui finance en grande partie Merlyn Partners, propriétaire du LOSC. Un axe favorable qui permet d’être optimiste pour l’aboutissement de l’opération. Mais Olivier Létang sait qu’il joue gros dans ce dossier. Et qu’il va devoir bien vendre cet été. Outre Renato Sanches et Sven Botman, le dossier Jonathan David sera à l’étude. Mais en un an, l’attaquant canadien a perdu de sa valeur. Ce point est aussi reproché au dirigeant lillois, qui va devoir frapper fort pour éviter d’être débarqué.