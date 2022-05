Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Giroud prend position sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 28 mai 2022 à 12h15 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2022 à 12h20

Samedi dernier, Kylian Mbappé a choisi de poursuivre son aventure au PSG et de snober Real Madrid. Interrogé sur la décision du numéro 7 parisien, Olivier Giroud s'est positionné.

C’était le grand feuilleton de ces derniers mois ! Kylian Mbappé devait choisir entre prolonger son contrat avec le PSG ou quitter le club et prendre la direction du Real Madrid pour une signature libre et gratuite. Après une longue réflexion, le jeune attaquant français s’est finalement tourné vers une prolongation avec le PSG. Alors que ce feuilleton a énormément fait réagir dans le monde du football, Olivier Giroud a également donné son avis sur le sujet.

«C’est bien pour la France, la Ligue 1 et le PSG»