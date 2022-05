Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino dit tout sur son avenir !

Publié le 28 mai 2022 à 11h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ du PSG, Mauricio Pochettino est, pour le moment, toujours l’entraîneur de Paris. Même si la piste Zinédine Zidane continue de faire du bruit, l’Argentin n’a pas quitté son poste et il ne compte pas le faire. L’ancien coach de Tottenham a une nouvelle fois rappelé qu’il voulait continuer avec le PSG.

L’été s’annonce mouvementé à Paris. Après avoir bouclé officiellement la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG va devoir s’attaquer au reste des dossiers. Si Luis Campos devrait être nommé dans les prochains jours, cela pourrait également bouger au poste d’entraîneur. Après cette saison compliquée, la position de Mauricio Pochettino est plus bancale que jamais. L’entraîneur argentin est loin de faire l’unanimité et son avenir pourrait s’écrire ailleurs, surtout que le PSG travaille sur Zinédine Zidane. Et cmme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le club de la capitale a avancé sur le dossier Zizou dernièrement. De son côté, le technicien argentin se voit toujours continuer avec Paris. Mauricio Pochettino a encore une année de contrat et il compte bien l’honorer. Et si jamais Doha ne parvient pas à attirer Zinédine Zidane, l’ancien coach de Tottenham aura la porte ouverte. Une idée qui l’enchante. Dans un entretien accordé à Marca , Mauricio Pochettino s’est longuement confié sur son futur.

«Pour le moment, nous espérons rester ici»

« Le PSG, comme tout grand club, génère beaucoup de rumeurs. Il est clair que leur objectif fondamental est de remporter la Ligue des champions, ce qu'ils n'ont pas réussi en plus de 50 ans d’histoire », a d’abord lâché Mauricio Pochettino. « Nous sommes une équipe d'entraîneurs qui a gagné ce que nous devions gagner, la Ligue 1, la Coupe et le Trophée des Champions. Nous avons remporté les titres nationaux que tous les entraîneurs qui sont passés ici ont remportés. Et nous n'avons pas gagné le titre dont tout le monde rêve, la Ligue des champions. Plus le temps passe, plus la pression est grande, les attentes et l'impatience aussi. C'est ce qui change, la perception de la réalité, mais c'est toujours la même chose. Un jour, le PSG gagnera la Ligue des champions, soit grâce à une stratégie intelligente, soit parce que, comme c'est une compétition à élimination directe, c'est souvent par hasard qu'une équipe qui n'est pas la meilleure peut la gagner », assure l'entraineur du PSG, persuadé que le club finira par triompher, avant de clarifier sa situation : « Pour le moment, nous espérons rester ici, avec une année de plus sur notre contrat, mais nous savons tous que dans le football les choses changent très vite ». Et les choses devraient bouger dès l’arrivée officielle de Luis Campos…