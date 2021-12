Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Zidane au PSG, ça prend forme !

Publié le 17 décembre 2021 à 10h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG gagne de plus en plus de terrain dans sa volonté de faire venir Zinedine Zidane.

Cela fait plus de deux ans que le PSG se prend à rêver d’installer Zinedine Zidane sur son banc de touche. Depuis que l’entraîneur aux trois victoires consécutives en Ligue des Champions (2016, 2017 et 2018) a quitté le Real Madrid, la première fois. Et si l’éventualité de voir le natif de Marseille prendre les commandes du navire parisien était très faible, à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est une possibilité qui prend de plus en plus d’ampleur.

Paris avance pas à pas

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 24 avril 2020, le PSG dispose d’un atout de taille dans le dossier Zidane : Alain Migliaccio. L’historique conseiller de Zizou pousse ouvertement pour le projet parisien. Depuis deux ans, il tente de convaincre l’idole du football français de dire oui au PSG. Et d’après nos sources, son travail de sape semble payer. Plusieurs sources indiquent que la venue de Zidane à Paris n’est plus du tout illusoire. Et dans un contexte où Mauricio Pochettino ne convainc pas, Doha n’exclut pas un changement d’entraîneur à l’hiver, comme ce fut le cas il y a un an avec Thomas Tuchel. L’option Zidane prend forme dans l’esprit des dirigeants qataris et s’il est trop tôt pour écrire que le dossier est très chaud, il semble clairement une priorité en haut lieu. Après Mbappé, Neymar et Messi, le rêve Zidane n’est plus impossible pour Paris.