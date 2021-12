Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ferme une porte pour son avenir !

Publié le 17 décembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors qu’il est parfois annoncé que son avenir au PSG n’est pas assuré, Leonardo a quoi qu’il en soit fermé la porte à l’hypothèse de reprendre un rôle d’entraineur.

Depuis plusieurs mois maintenant, Leonardo voit de nombreuses critiques s’élever à son encontre. En cause, son incapacité à prolonger le contrat de Kylian Mbappé expirant le 30 juin prochain au PSG, tout comme des choix de recrutement qui posent question ou encore les prolongations de Layvin Kurzawa et de Julian Draxler. De ce fait, tandis que ses relations en interne se seraient dégradées, il a parfois été annoncé que Leonardo pourrait finir par être démis de ses fonctions de directeur sportif du PSG, poste qu’il a retrouvé dans la capitale française en 2019.

« Entrainer de nouveau, c’est impossible ! »