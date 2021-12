Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle piste à 0€ doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 17 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Déjà très actif sur le marché des joueurs libres l'été dernier, le PSG pourrait bien remettre ça l'été prochain. Mais quel joueur en fin de contrat Leonardo doit-il recruter ?

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un recrutement très ambitieux, le tout sans se ruiner en indemnité de transfert. Et pour cause, le club de la capitale a sauté sur de nombreuses opportunités de marché. En effet, le marché des joueurs libres a été très animé, notamment en raison de la crise du Covid. Les clubs n'étaient plus en mesure de conserver leurs joueurs au même condition salariale et le PSG en a profité pour s'attacher les services de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi et Sergio Ramos sans débourser la moindre indemnité de transfert. D'ailleurs, les Parisiens pourraient bien refaire le coup. Mais quel joueur à 0€ doit être recruté par le PSG ?

Le PSG vise encore plusieurs joueurs à 0€

En effet, plusieurs joueurs libres en juin prochain sont annoncés dans le viseur du PSG. Ces derniers jours, c'est le nom d'Antonio Rudiger qui revient le plus régulièrement. Le défenseur allemand n'a toujours pas prolongé son bail à Chelsea et affole le marché. Proche de Mino Raiola, Leonardo tenterait également d'attirer Paul Pogba qui ne semble pas sur le chemin d'une prolongation à Manchester United. Marcelo Brozovic (Inter Milan), Franck Kessié (AC Milan), Lorenzo Insigne (Naples) ou encore Corentin Tolisso (Bayern Munich) feraient également partie de la short-list parisienne. A partir du 1er janvier, le PSG sera officiellement autorisé à négocier avec ces joueurs en vue de le faire signer pour la fin de saison.



Selon vous, quel joueur libre doit recruter le PSG ?