Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une terrible bombe sur Mbappé !

Publié le 17 décembre 2021 à 19h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait fait son choix. Le joueur du PSG attendrait patiemment la fin de la saison avant de rejoindre le Real Madrid.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Interrogé par Thierry Henry récemment, le joueur a laissé planer le doute au sujet de son avenir : « Mon avenir ? Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile ». Mais à en croire la presse espagnole, l’international français aurait pris sa décision. Déjà désireux de quitter le PSG lors du dernier mercato estival, Mbappé souhaiterait porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Mbappé au Real Madrid, c'est fait selon la presse espagnole