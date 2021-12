Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur les plans de Mbappé et Haaland !

Publié le 17 décembre 2021 à 15h15 par T.M.

Alors que le Real Madrid rêve d’associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, certains doutes ont été mis à ce sujet. De nouvelles révélations ont été faites concernant ce duo XXL.

A l’été 2022, le Real Madrid pourrait frapper très fort. En effet, le club merengue pourrait accueillir Kylian Mbappé, ainsi qu’Erling Braut Haaland. Tel serait en tout cas le souhait de Florentino Pérez. Alors que le Français pourrait être libre, arrivant au terme de son contrat au PSG, le Norvégien sera lui disponible pour 75M€, le montant de sa clause libératoire au Borussia Dortmund. Le Real Madrid rêve ainsi de cette association colossale, mais selon les derniers échos en provenance d’Espagne, Haaland pourrait mettre à mal ce rêve, ne voulant pas partager l’affiche avec quelqu’un d’autre et donc jouer avec Mbappé.

Le duo Mbappé-Haaland ? C’est possible !