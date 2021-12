Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour la succession de Mbappé !

Publié le 17 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG en pincerait toujours pour Erling Braut Haaland, seul Manchester United serait pour le moment capable de mener à bien cette opération XXL selon la presse allemande.

Comme le10sport.com vous l’a dévoilé en août dernier et ce, bien que la position immédiate du PSG était de conserver Kylian Mbappé et de résister aux avances du Real Madrid, les décideurs parisiens avaient déjà ciblé Erling Braut Haaland afin de combler le potentiel vide que laisserait le champion du monde en cas de départ libre de tout contrat en juin prochain. Et la donne n’aurait pas vraiment changé depuis. Cependant, la concurrence ferait déjà rage pour l’attaquant du Borussia Dortmund pour qui la clause libératoire fixée à 75M€ sera effective à compter de l’été 2022. Et en l’état, le PSG ne ferait pas figure de favori.

Manchester United, seule équipe suffisamment sérieuse pour Haaland ?