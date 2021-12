Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Feu vert pour Leonardo avec Pogba ? La réponse !

Publié le 17 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait des vues sur Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United n’aurait nullement l’intention de se précipiter quant à la prochaine étape de sa carrière…

On prend les mêmes et on recommence ? À l’occasion de la dernière intersaison, Leonardo avait pris la décision de dévaliser une bonne partie du marché des agents libres en mettant la main sur pas moins de quatre stars du football européen de cette manière. Pour ce qui est du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG pourrait user de la même stratégie et garderait notamment à l’oeil Paul Pogba. En fin de contrat à l’issue de la saison à Manchester United, Pogba aurait des chances de plier bagage et disposerait d’une belle cote sur le marché notamment du côté du Real Madrid et du FC Barcelone.

Pogba n’a pas tranché pour son avenir…