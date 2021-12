Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a fixé ses exigences pour cet hiver !

Publié le 17 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Tout juste arrivé sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz souhaiterait déjà attirer au moins deux renforts, en plus de l'arrivée de Joris Gnagnon.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a donc remplacé Claude Puel sur le banc de l'ASSE. Et rapidement, le nouvel entraîneur des Verts a fixé ses ambitions pour le mercato d'hiver : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner ».

Deux recrues attendues par Dupraz

Selon les informations de Mohamed Toubache-TER, Pascal Dupraz souhaiterait attirer deux nouveaux joueurs en plus de l'arrivée de Joris Gnagnon. Les noms d'Hilton et Jackson Muleka (Standard de Liège) ont notamment circulé. D'autre part, le nouvel entraîneur de l'ASSE apprécierait le profil d'Ignacio Ramirez, arrivé l'été dernier chez les Verts mais sur lequel Claude Puel ne semblait pas compter.