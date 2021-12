Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vitorino Hilton répond à l’intérêt de Dupraz et de l’ASSE !

Publié le 16 décembre 2021 à 15h10 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Vitorino Hilton a été associé à l’ASSE. Un challenge qui ne déplairait pas au Brésilien, pourtant actuellement à la retraite.

Avec Pascal Dupraz aux commandes, l’ASSE va donc entamer sa mission maintien. Le nouvel entraîneur des Verts en est d’ailleurs convaincu, il peut sauver les Verts, eux qui sont pourtant actuellement à la dernière place de la Ligue 1. Et pour cette mission, Dupraz pourrait compter sur quelques renforts à l’occasion du mercato hivernal. Alors que Joris Gnagnon va débarquer dans le Forez, d’autres devraient l’imiter. Il a notamment été question d’une arrivée de Vitorino Hilton, lui qui est pourtant actuellement à la retraite.

« S’ils me contactent, je suis prêt »