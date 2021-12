Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz sort déjà du silence dans ce dossier chaud !

Publié le 16 décembre 2021 à 1h30 par A.M.

Alors que le nom d'Hilton a rapidement circulé du côté de l'ASSE, Pascal Dupraz ne semble pas au courant de l'éventuelle arrivée du défenseur brésilien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bel et bien pris la succession de Claude Puel sur le banc et aurait commencé à fixer ses envies pour le mercato d'hiver. Dans cette optique, le nouvel entraîneur de l'ASSE souhaiterait attirer des renforts expérimentés et viserait notamment Hilton qui pourrait sortir de sa retraite pour venir aider les Verts. Présenté ce mercredi devant les médias, Pascal Dupraz a ainsi évoqué son projet pour l'ASSE et a notamment été interrogé sur l'éventuelle arrivée du défenseur brésilien.

«Hilton ? Je dois reconnaître que je n'y ai pas pensé»