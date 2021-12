Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz envoie un énorme message à Claude Puel !

Publié le 15 décembre 2021 à 18h10 par A.M.

Présenté lors d'une conférence de presse, Pascal Dupraz a rendu hommage à son prédécesseur, Claude Puel, qu'il remplace sur le banc de l'ASSE.

Après la lourde défaite contre Rennes (0-5), l'ASSE a décidé de se séparer de Claude Puel. Pour le remplacer, le nom de Pascal Dupraz a rapidement été évoqué en interne. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'était la priorité des Verts. Et depuis mardi, le Haut-Savoyard est officiellement le nouvel entraîneur de l'ASSE. Ce mercredi, il était d'ailleurs présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle et Pascal Dupraz en a profité pour rendre hommage à Claude Puel.

«Claude Puel est un excellent entraineur»