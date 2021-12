Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Voilà comment Dupraz a fait la différence pour la succession de Puel !

Publié le 15 décembre 2021 à 11h30 par Dan Marciano

L'ASSE a officialisé, ce mardi, l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc stéphanois. Le technicien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison et devra vite remettre sur pied une équipe en détresse.

L’ASSE a communiqué à deux reprises ce mercredi. Tout d’abord pour annoncer le départ de Claude Puel. Mis à pied après la lourde défaite de son équipe face à Rennes en championnat (0-5), le technicien, arrivé dans le Forez en 2019, a résilié son contrat. « L’ASSE et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019 », indique le communiqué. Quelques heures plus tard, l’ASSE officialisait l’identité de son remplaçant. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 4 décembre dernier, Pascal Dupraz succède à Claude Puel, mais aussi à Julien Sablé, qui assurait l’intérim. L’ancien entraîneur de Caen ou encore de Toulouse aura la lourde tâche de redonner confiance à ce groupe, qui figure dans les bas-fonds du classement. Ce mercredi, le Parisien dévoile les coulisses de l’arrivée de Pascal Dupraz, sous contrat avec les Verts seulement jusqu’à la fin de la saison.

Dupraz a fait la différence sur Hantz lors des entretiens

Comme indiqué par Roland Romeyer, président du Directoire de l’ASSE, le club avait reçu plusieurs candidatures pour la succession de Claude Puel, et certaines avaient retenu son attention. Evidemment, celle de Pascal Dupraz avait la préférence des dirigeants, mais ce dernier était, toutefois, en concurrence avec Frédéric Hantz. Libre depuis son départ d’Al-Khor en décembre 2020, l’ancien coach du FC Metz était très apprécié en interne. Mais comme l’annonce le Parisien , la détermination de Pascal Dupraz a fait la différence. Lors des entretiens, le discours combatif de l’ancien entraîneur d’Evian Thonon Gaillard a convaincu les responsables de l’ASSE. Par ailleurs, le quotidien confirme la durée du contrat, six mois. Une demande de Pascal Dupraz qui souhaitait « se mettre dans la même posture d’urgence que ses nouveaux joueurs » selon un membre du club. Le technicien ne voulait pas, non plus, qu'une possible prolongation soit conditionnée au maintien de son équipe en Ligue 1. Arrivé à Saint-Etienne avec l’un de ses hommes de confiance, le préparateur physique Baptiste Hamid, le nouveau coach devra cohabiter avec Julien Sablé, qui garde son rôle d’adjoint sur demande de Roland Romeyer.

L'ASSE attend des recrues en janvier